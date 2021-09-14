İdo Tatlıses'in düğün masrafı dudak uçuklattı! İbrahim Tatlıses oğlu için öyle bir şey yaptı ki... İdo Tatlıses veya asıl adıyla İbrahim Tatlıses 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şarkıcı ve DJ olan İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Ekim ayında dünyaevine girecek olan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğünüyle ilgili bilinmeyen detaylar ortaya çıkmaya başladı. Evladının düğünü için hiçbir masraftan kaçınmayan İmparator'un toplam düğün maliyeti dudak uçuklattı.