İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo'nun düğün masrafı dudak uçuklattı! İmparator oğlu için öyle bir şey yaptı ki...
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo'nun düğününe sayılı günler kala ortaya çıkan gerçek! İmparator oğlu için paraya kıydı... İdo Tatlıses veya asıl adıyla İbrahim Tatlıses 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şarkıcı ve DJ olan İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Ekim ayında dünyaevine girecek olan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğünüyle ilgili bilinmeyen detaylar ortaya çıkmaya başladı. Evladının düğünü için hiçbir masraftan kaçınmayan İmparator'un toplam düğün maliyeti dudak uçuklattı.
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo'nun düğün masrafı dudak uçuklattı! İşte İdo tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğününden detaylar...
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 7 Ekim'de gerçekleşecek düğünleri için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
İMPARATOR DA HEYECANLI
İstanbul'da gerçekleşecek düğünün heyecanı İbrahim Tatlıses'i de sardı. Tatlıses, oğlunun düğünü için bir servet harcayacak.
Düğün, Zincirlikuyu'da bulunan lüks bir otelde yapılacak. Davetliler cep telefonlarına gelecek bir mesaj ve barkod uygulamasıyla düğüne girecek.
1,5 MİLYON LİRA
Tatlıses, müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'ye gelinlik, oğlu İdo Tatlıses'e de şık bir damatlık aldı. Hiçbir masraftan kaçınmayan İmparator'a düğünün toplam maliyeti 1,5 milyon lira tuttu.