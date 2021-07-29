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İbrahim Tatlıses'ten Selin Yeninci açıklaması: 'Sen ne beter...'

İbrahim Tatlıses'ten Selin Yeninci açıklaması: 'Sen ne beter...'
29.07.2021 22:34
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Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat, Nazan Kesal, Hülya Darcan, Furkan Palalı, Hande Soral gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Yamanlar konağının eli maşalı kahrası Selin Yeninci'nin herkesi kendine hayran bıraktığı bilinen bir gerçekti. İşte onlara ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses de katıldı. Tatlıses, Bir Zamanlar Çukurova'da 'Saniye' karakterine hayat veren Selin Yeninci'yi yere göğe sığdıramadı.


Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'ye İbrahim Tatlıses hayran kaldı 'sen ne beter...' Selin'e herkes hayran

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