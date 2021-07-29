Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'ye İbrahim Tatlıses hayran kaldı 'sen ne beter...' Selin'e herkes hayran
Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat, Nazan Kesal, Hülya Darcan, Furkan Palalı, Hande Soral gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Yamanlar konağının eli maşalı kahrası Selin Yeninci'nin herkesi kendine hayran bıraktığı bilinen bir gerçekti. İşte onlara ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses de katıldı. Tatlıses, Bir Zamanlar Çukurova'da 'Saniye' karakterine hayat veren Selin Yeninci'yi yere göğe sığdıramadı.
Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da satışını yaptığı lahmacun fiyatlarının fazla bulunmasına tepki göstererek "10 TL'nin altındakileri yemeyin" diyen İbrahim Tatlıses, bir paylaşımıyla daha gündem oldu. Tatlıses, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci'nin başarılı performansına sessiz kalamadı.
İbrahim Tatlıses, Saniye fanı çıktı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci'nin oyunculuğuna hayran kalan İmparator, güzel oyuncuya sosyal medya hesabından övgü yağdırdı.
Tatlıses, Selin Yeninci hakkında twitter'da şunları yazdı: 'Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si, sen ne beter oyuncuymuşsun be kardeşim.
SOSYAL MEDYADA BİR BAŞKA
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci başrollerden bile daha çok dikkat çekti desek yanlış olmaz. 32 yaşında güzel oyuncu son dönemde estetik haberleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor sık sık.