Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'ye İbrahim Tatlıses hayran kaldı 'sen ne beter...' Selin'e herkes hayran

SOSYAL MEDYADA BİR BAŞKA

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci başrollerden bile daha çok dikkat çekti desek yanlış olmaz. 32 yaşında güzel oyuncu son dönemde estetik haberleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor sık sık.