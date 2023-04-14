İbrahim Tatlıses’ten kızı Elif Ada’ya duygusal kutlama: ‘’Altın ufağım seni çok seviyoruz’’

2011-2013 yılları arasında evli kaldığı Ayşegül Yıldız'dan Elif Ada adında bir kız çocuğu sahibi olan İbrahim Tatlıses, kızının doğum gününü kutladı. Tatlıses, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. ''Altın ufağım'' dediği kızına seslenen ünlü türkücü, ''Ailemizin en küçüğü Elif Ada'm da büyüyor. Rabbim tüm çocuklarımıza sağlıklı uzun ömürler versin.'' dedi. Ayşegül Yıldız da, ''Annesinin kuzusu. Boyu boyuma huyu huyuma denk'' notlu bir paylaşımla partiden kareleri paylaştı. İşte detaylar...