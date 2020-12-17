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İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle sosyal medyayı salladı! 22 yılda inanılmaz değişim...

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle sosyal medyayı salladı! 22 yılda inanılmaz değişim...
17.12.2020 12:37
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İbrahim Tatlıses sayesinde girdi hayatımıza Azeri kızı Günel... Henüz 13 yaşındaydı, İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibiyle akıllara kazındı. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çeken Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. Şu anda 35 yaşında olan Azeri kızı Günel Zeynalova Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İşte İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve 90'lı yıllarda şöhretinin zirvesine çıkan Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son hali...


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