İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle sosyal medyayı salladı! 22 yılda inanılmaz değişim...
İbrahim Tatlıses sayesinde girdi hayatımıza Azeri kızı Günel... Henüz 13 yaşındaydı, İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibiyle akıllara kazındı. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çeken Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. Şu anda 35 yaşında olan Azeri kızı Günel Zeynalova Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İşte İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve 90'lı yıllarda şöhretinin zirvesine çıkan Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son hali...
İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle sosyal medyayı salladı! 22 yılda gerçekleşen inanılmaz değişimi görmeye hazır mısınız? İbrahim Tatlıses'in 1998 Azerbeycan konserinde sahneye fırlayıp Sibel Can'ın "Padişah" şarkısını söylemişti Günel. İşte o an, Günel'in hayatının dönüm noktası oldu."Manevi babam" dediği İbrahim Tatlıses'in oldukça büyük beğenisini kazanan bu 13 yaşındaki kız, Türkiye'ye geldi ve Tatlıses öncülüğünde büyük bir patlama yarattı.3 albüm, 8 tekli çıkaran Günel Zeynalova 25 Ekim 1985 doğumlu şarkıcı hiç bir zaman bir magazin figürü olmadı.
İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu. Azeri kızı Günel, Türk halkı tarafından yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çekiyordu.Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı, bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. 34 yaşındaki Günel, hem kaşlarını aldırdı, hem de burnuna estetik yaptırdı.Sanatçı ayrıca dudaklarına dolgu da yaptırdı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Günel'in, Instagram payylaşımları dikkat çekiyor.
İşte Azeri kızı Günel Zeynalova'nnın son hali ve ünlülerin değişimleri...
"Göz altlarıma yeni dolgu yaptırdım. Bu zamana kadar yaptırdığım estetiklerle 'yüz nakli yaptırdım' diyebilirim.
Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi 18 Eylül'de yeni yaptırdım iki ay önce. Ben estetiği seviyorum, doğal olan hiçbir şeyi sevmem. Bunu söyleyebilecek kadar da doğal bir kadınım." Bu açıklamalarınardından ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun esk hali merak konusu oldu.