Haberler Galeri Magazin İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova 21 yılda öyle bir değişti ki... 'Seren Serengil'in ikizi sandım'

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova 21 yılda öyle bir değişti ki... 'Seren Serengil'in ikizi sandım'

İbrahim Tatlıses sayesinde girdi hayatımıza Azeri kızı Günel... Henüz 13 yaşındaydı, İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibiyle akıllara kazındı. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çeken Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. Şu anda 34 yaşında olan Azeri kızı Günel Zeynalova'yı tanımak neredeyse mümkün değil! İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu. Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son halini görenler, 'Seren Serengil'n ikizi sandım' şeklinde yorumlarda bulundu.

04.09.2020 09:31 - Son Güncelleme: 04.09.2020 09:45
İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova 21 yılda öyle bir değişti ki... 'Seren Serengil'in ikizi sandım'

İbrahim Tatlıses'in 1998 Azerbeycan konserinde sahneye fırlayıp Sibel Can'ın "Padişah" şarkısını söylemişti Günel. İşte o an, Günel'in hayatının dönüm noktası oldu. "Manevi babam" dediği İbrahim Tatlıses'in oldukça büyük beğenisini kazanan bu 13 yaşındaki kız, Türkiye'ye geldi ve Tatlıses öncülüğünde tanındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova 21 yılda öyle bir değişti ki... 'Seren Serengil'in ikizi sandım'

İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu. Azeri kızı Günel'in son halini görenler, Seren Serengil'e benzetti. İşte ünlülerin ilginç benzerlikleri...

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova 21 yılda öyle bir değişti ki... 'Seren Serengil'in ikizi sandım'

Aleyna Tilki ve İngiliz makyaj sanatçısı Florence Rose arasındaki benzerlik, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova 21 yılda öyle bir değişti ki... 'Seren Serengil'in ikizi sandım'

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in İngiliz model Penny Lane'e benzerliği konuşulmuştu.

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova 21 yılda öyle bir değişti ki... 'Seren Serengil'in ikizi sandım'

Nurettin Sönmez, ünlü oyuncu Jason Moma'ya benzetiliyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hercai'nin Azize'si Ayda Aksel'in kızı Leyla'yı görenler şaşırıyor! Meğer bir dönem sunuculuk da yapmış...
Hercai'nin Azize'si Ayda Aksel'in kızı Leyla'yı görenler şaşırıyor! Meğer bir dönem sunuculuk da yapmış...