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İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelininden üzen haber! Evlilik öncesi tatile çıkan Yasemin sosyal medyadan duyurdu...

İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelininden üzen haber! Evlilik öncesi tatile çıkan Yasemin sosyal medyadan duyurdu...
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Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'le nikah masasına oturmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli'den üzen haber! Aşı sırası gelen ve buna rağmen aşı yaptırmayan Şefkatli, bunun yerine tatile gitmeyi tercih etti.Çeşme'ye giden daha sonra Bodrum ve Antalya'da gezen Şefkatli, kendisini kötü hissedince hastaneye gitti. Koronavirüse yakalandığını öğrenen Yasemin Şefkatli'nin sağlık durumu merak ediliyor. İşte haberi sosyal medyada takipçileriyle soru cevap yaparken duyuran Yasemin Şefkatli'nin son durumu...


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