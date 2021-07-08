İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelininden üzen haber! Evlilik öncesi tatile çıkan Yasemin sosyal medyadan duyurdu...
Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'le nikah masasına oturmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli'den üzen haber! Aşı sırası gelen ve buna rağmen aşı yaptırmayan Şefkatli, bunun yerine tatile gitmeyi tercih etti.Çeşme'ye giden daha sonra Bodrum ve Antalya'da gezen Şefkatli, kendisini kötü hissedince hastaneye gitti. Koronavirüse yakalandığını öğrenen Yasemin Şefkatli'nin sağlık durumu merak ediliyor. İşte haberi sosyal medyada takipçileriyle soru cevap yaparken duyuran Yasemin Şefkatli'nin son durumu...
08.07.2021 13:22
- Son Güncelleme: 08.07.2021 13:28
TATLISES'İN MÜSTAKBEL GELİNİNDEN ÜZEN HABER!
Evlilik öncesi tatile çıkan Yasemin Şefkatli koronavirüse yakalandı!
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2017 yılında aşk yaşamaya başladığı Yasemin Şefkatli ile Ekim 2020'de nişanlandı. Dünyaevine girmek için gün sayan çift, aralık ayında nikah masasına oturacaktı ancak pandemi koşullarından dolayı düğünü ertelemek zorunda kaldılar.
Mayıs ayında evleneceklerini söyleyen çift, tüm sevdiklerinin yanında olmalarını istedikleri için nikah tarihlerini bir kez daha erteleyince soluğu tatilde aldı.
Sezonu İdo'yla Çeşme'de açan Şefkatli, sonrasında Bodrum ve Antalya'da tatil yapmıştı. Henüz COVID-19 aşısı olmayan Yasemin Şefkatli kendini kötü hissedince soluğu hastanede aldı.
i Yasemin Şefkatli'nin testi pozitif çıktı, koronaya yakalandığı anlaşıldı, evde tedavi görüyor. İdo Tatlıses'in ise testi negatif.