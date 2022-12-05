İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi... Oryantal Didem'den ünlüler dünyasıyla ilgili olay sözler: "Herkes herkesin eski sevgilisi change yapıyorlar"

"HERKES HERKESİN ESKİ SEVGİLİSİ, ARALARINDA CHANGE YAPIYORLAR"

İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi... Oryantal Didem'den ünlüler dünyasıyla ilgili olay sözler geldi. Henüz 10 yaşında sahne almaya başlayan, 'Oryantal Didem' olarak tanınan Didem Kınalı, önceki gün Nişantaşı City's çıkışında objektiflere yansıdı.Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 36 yaşındaki ünlü oryantal, "Yılbaşı sahnelerime hazırlık için modacıma geldim. Yoğun bir yılbaşı olacak benim için, Kıbrıs'ta dört yerde sahne alacağım" dedi.

"ORYANTAM DİDEM ALGISINI YIKMAK KOLAY OLMAYACAK"

'Sabırsız Nefsim' adlı parça ile geçtiğimiz ay şarkıcılığa ilk adımı atan Kınalı, "Gayet güzel tepkiler alıyorum, başta çok önyargılı davrananlar oldu; 'Oryantal ve şarkıcı ne alaka!' gibisinden ama sonrasında tebrik ettiler."'Oryantal Didem' algısını yıkıp 'şarkıcı Didem'e herkesi alıştırmak kolay olmayacak ama bunun için çaba göstereceğim. 'Keşke oryantal olmayıp şarkıcı olsaydın' diyenler oluyor ama ben dansı çok seviyorum. Güzel şarkılar gelmeye devam edecek."

Yeni şarkısını Arnavutköy'de bir mekanda tanıtan ünlü isim, "Çok heyecanlıyım. Çok arzuladığım hayalimi gerçekleştirdim. Çok şarkıcı var ve korkuyordum. Bu defa cesaretimi topladım" şeklinde konuşmuştu. Özel hayatıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Didem, aşk yaşamak istemediğini, zaten aşık da olamadığını söyledi.

"BİR GÜN ONUNLA BİR GÜN BAŞKASIYLA BİRKLİKTELER"

"Ben ünlülere de inanamıyorum, herkes herkesin eski sevgilisi. Bir gün onunla birlikte olan ertesi gün aralarında change yapıyor falan değişik bir durum açıkcası. Bu durum bana çok ters geliyor. İlişkilerimde çok kıskançlık oluyor, ben değil ama karşı taraf çok kıskanıyor. Ben yalnız çok mutluyum. Bende Ajda Pekkan ruhu var. Tek bir insanla hayatını geçirmek ve yıllarca aynı adamla bir evde yaşamak benim için çok zor bir durum."

"ŞEKER HASTALIĞINA YAKALANDIM"

Sağlık durumuna ilişkin konuşan 36 yaşındaki oryantal, "Şeker hastalığına yakalandım ve 7-8 kiloya yakın bir kaybım oldu. Yememe içmeme dikkat ediyorum. Ayağımda yaralar var, biraz can sıkıcı oluyor ama kapatmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"DOSTUNUZU DÜŞMANINIZI TANIYORSUNUZ"

'Oryantal Didem' olarak adını tüm Türkiye'ye duyuran Didem Kınalı, yeni single'ının tanıtımını geçtiğimiz ekim ayında Arnavutköy'de bir mekanda yaptı. Muhabirlerle sohbet eden Kınalı, programlarında tanındığı İbrahim Tatlıses'e göndermesiyle gündeme bomba gibi düştü.Tanıtım öncesi muhabirlerle sohbet eden Kınalı, " İbrahim Tatlıses'e yeni şarkımı dinlettim. Kendisi beğendi. Ancak İbrahim Bey'in yeni şarkımı paylaşmasını beklerdim. Dostunuzu düşmanınızı böyle günlerde tanıyorsunuz. Canı sağ olsun. İbrahim Tatlıses benim düşmanım değil" değil. Şarkı konusundaki iddiasını ortaya koyan Kınalı, "Sanat camiasından kimsenin desteğini görmedim. Her şeye rağmen bir Ajda Pekkan olacağım" ifadelerini kullandı.

"DANS ETMEYİ BIRAKMAYACAĞIM"

Dansı bırakmayacağını söyleyen Didem Kınalı, "Şarkı söylesem bile dans etmeyi bırakmayacağım. Hatta şimdi dans etmeye gideceğim. Sizi de beklerim" diyerek sözlerini noktaladı.

Didem Kınalı katıldığı bir programda verdiği yanıtlarla dikkat çekmişti. "Siz İbo Show'un her bölümünde var mısınız?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Aslında oluyor ama bazen montajda atıyorlar, bazen Ramazan'a denk geliyor ya da daha özel günlere geliyor diye koymuyorlar diye düşündüm ben açıkcası da sebebini de sormadım" dedi. Kınalı her hafta çekimlere gittiğini de söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsan da garip oluyor ya izliyorsun, birazdan çıkacağım şimdi çıkacağım. Var mıyım? Artık bunu demeye başladım. Bakıyorum ses gelmeyince ben hiç karışmıyorum sonrasında kendim VTR'de görmem gerekiyor."