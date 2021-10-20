Haberler Magazin Videoları İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye taktığı düğün hediyesinin fiyatı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan altın kemerin değeri...

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye taktığı düğün hediyesinin fiyatı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan altın kemerin değeri...

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye taktığı düğün hediyesinin fiyatı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan altın kemerin değeri...
20.10.2021 15:05
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İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye taktığı düğün hediyesinin fiyatı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan altın kemerin değeri magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz yıl aile arasında sade bir tören ile nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğünleri oldukça görkemli oldu. 550 kişinin davetli olduğu düğüne ünlü isimler akın etti. Oğlunun düğünü için hiçbir masraftan kaçınmayan İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye altın kemer taktı. İşte çok konuşulan İbrahim Tatlıses'in gelinine taktığı altın kemerin fiyatı...

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