Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun sadece göğüslerini kapattığı üstüyle olay oldu! Tansu Dayan fena ti’ye aldı

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın üstlendiği Masumlar Aparmanı dizisinde Rüya karakterini canlandıran Melisa Şenolsun, Warsaw Film Festivali için tercih ettiği kıyafetle sosyal medyaya damga vurdu. Sadece göğüslerini kapattığı üstüyle dikkat çeken Şenolsun'un iddialı kıyafeti için binlerce yorum yapıldı. Müge Anlı taklitleriyle adını duyuran Tansu Dayan da kendine has üslubuyla yorumda bulunarak Melisa Şenolsun'un kıyafetini ti'ye aldı. İşte Melisa Şenolsun'un olay olan o kıyafeti ve Tansu Dayan'ın takipçilerini kahkahaya boğduğu paylaşımı...