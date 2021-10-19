İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye taktığı düğün hediyesinin fiyatı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan altın kemerin değeri magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz yıl aile arasında sade bir tören ile nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğünleri oldukça görkemli oldu. 550 kişinin davetli olduğu düğüne ünlü isimler akın etti.