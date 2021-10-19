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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye taktığı düğün hediyesinin fiyatı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan altın kemerin değeri...

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye taktığı düğün hediyesinin fiyatı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan altın kemerin değeri...

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye taktığı düğün hediyesinin fiyatı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan altın kemerin değeri magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz yıl aile arasında sade bir tören ile nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğünleri oldukça görkemli oldu. 550 kişinin davetli olduğu düğüne ünlü isimler akın etti. Oğlunun düğünü için hiçbir masraftan kaçınmayan İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye altın kemer taktı. İşte çok konuşulan İbrahim Tatlıses'in gelinine taktığı altın kemerin fiyatı...

19.10.2021 11:05 - Son Güncelleme: 19.10.2021 11:05
İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli’ye taktığı düğün hediyesinin fiyatı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan altın kemerin değeri...

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye taktığı düğün hediyesinin fiyatı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan altın kemerin değeri magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz yıl aile arasında sade bir tören ile nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğünleri oldukça görkemli oldu. 550 kişinin davetli olduğu düğüne ünlü isimler akın etti.

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İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli’ye taktığı düğün hediyesinin fiyatı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan altın kemerin değeri...

Ünlü çiftin düğünleri İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir otelde gerçekleşti. Büyük katılımlı düğünde Şefkatli 3 gelinlik giyerek gündem oldu. Tatlıses oğlunun düğünü için kesenin ağzını açmış ve masraf yapmıştı.

İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli’ye taktığı düğün hediyesinin fiyatı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan altın kemerin değeri...

İbrahim Tatlıses bununla da kalmadı ve gelini Yasemin Şefkatli'ye bir kemer taktı. Geçtiğimiz gün Yasemin Şefkatli bu kemerle birlikte verdiği pozu da paylaştı.

İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli’ye taktığı düğün hediyesinin fiyatı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan altın kemerin değeri...

Yasemin Şefkatli'nin altın kemerinin fiyatı sosyal medyada gündem oldu. İddialara göre İbrahim Tatlıses'in taktığı altın kemerin fiyatı 450 bin TL.

İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli’ye taktığı düğün hediyesinin fiyatı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan altın kemerin değeri...

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