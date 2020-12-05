Haberler Galeri Magazin İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızları Elif Ada'nın son halini paylaştı görenler 'Babasının kopyası' dedi! Son halliyle...

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızları Elif Ada'nın son halini paylaştı görenler 'Babasının kopyası' dedi! Son halliyle...

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız 2011 yılında evlendiler ve bu evlilikten Elif Ada dünyaya geldi. Sonrasında 2013 yılında boşandıklarında İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses henüz bebekti. Annesi Ayşegül Yıldız ile yaşayan minik Elif Ada şimdilerde adeta bir fenomene dönüştü. Ayşegül Yıldız'ın da kızı ile olan paylaşımlarına yorum ve beğeni yağıyor. Takipçilerinden gelen yorumlar genellikle Elif Ada'nın babası İbrahim Tatlıses'e ne kadar benzediği oluyor. Özellikle son olarak paylaştığı bir fotoğraf bunu kanıtlar nitelikte.

05.12.2020 11:16 - Son Güncelleme: 05.12.2020 11:16
İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızları Elif Ada'nın son halini paylaştı görenler 'Babasının kopyası' dedi! Son halliyle...

İbrahim Tatlıses, 20'li yaşlarından beri birlikte olduğu Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında evlenmişti. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız kızları Elif Ada Tatlıses'i evliliklerinin ikinci yılında kucaklarına almışlardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızları Elif Ada'nın son halini paylaştı görenler 'Babasının kopyası' dedi! Son halliyle...

Sonrasında 2013 yılında boşandıklarında İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses henüz bebekti.

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızları Elif Ada'nın son halini paylaştı görenler 'Babasının kopyası' dedi! Son halliyle...

İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu olan Elif Ada Tatlıses annesi Ayşegül Yıldız ile yaşıyor.

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızları Elif Ada'nın son halini paylaştı görenler 'Babasının kopyası' dedi! Son halliyle...

Sık sık babasının yanına da giden Elif Ada Tatlıses, İbrahim Tatlıses ile fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor.

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızları Elif Ada'nın son halini paylaştı görenler 'Babasının kopyası' dedi! Son halliyle...

Ayşegül Yıldız son olarak kızı Elif Ada'nın fotoğrafını "Güzel Rapunzel'im benim. Anne daha çok uzatalım diyor" notuyla paylaştı. Yıldız'ın paylaşımına "Babasına ne kadar çok benziyor", "Babasını ne kadar sevmişsiniz, prenses aynı babası" yorumları yapıldı. İşte başta İbrahim Tatlıses olmak üzere ünlülerin çocukları.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım ayrıldı iddialarına çiftten 'Ateşli' yanıt! Hadise ve Kaan Yıldırım sosyal medyayı salladı
Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım ayrıldı iddialarına çiftten 'Ateşli' yanıt! Hadise ve Kaan Yıldırım sosyal medyayı salladı