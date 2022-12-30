Haberler Magazin Videoları İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu! Şafak Sezer müdahale etti! Annesine benzettiği kızı Dilan Çıtak Tatlıses İbo Show'a katılınca...

İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu! Şafak Sezer müdahale etti! Annesine benzettiği kızı Dilan Çıtak Tatlıses İbo Show'a katılınca...

İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu! Şafak Sezer müdahale etti! Annesine benzettiği kızı Dilan Çıtak Tatlıses İbo Show'a katılınca...
30.12.2022 22:27 - Son Güncelleme: 30.12.2022 22:28

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:10
Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu...
Magazin 01:34
Merve Boluğur sokak ortasında...
Magazin 00:13
Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi ve...
Magazin 04:28
"Gecenin Ucunda" dizi setinde...
Magazin 00:26
Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi!...
Magazin 02:38
Pınar Altuğ yaşına takılan...
Magazin 00:11
Arto, Gülben Ergen'i dinlemeye...
Magazin 00:34
Müge Anlı’da tanınan Ezel...
Magazin 00:06
Almanya'daki konserinde tacize...
Magazin 00:30
Emrah'ın oğlu Tayfun'dan...
Magazin 00:34
"Program kurgu Aybüke'nin...
Magazin 00:27
Seren stüdyoyu yakacak! Arto...

İbo Show yılbaşı özel programıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan İbrahim Tatlıses'in duygusal anları sosyal medyaya damga vurdu. Gülben Ergen, Mahmut Tuncer, İrem Derici, Sinan Akçıl, Latif Doğan ve Dilan Çıtak Tatlıses'in konuk olduğu programda İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına boğuldu. Kızını annesine benzettiği için gözyaşı döken ünlü şarkıcıya, Şafak Sezer müdahale ederken o anlar kısa sürede gündem oldu. Öte yandan programla gündeme gelen Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi de merak edildi. Genç şarkıcının annesini görenler ise hayran kaldı. İşte detaylar...

Magazin Videoları
SON DAKİKA