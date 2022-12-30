İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu! Şafak Sezer müdahale etti! Annesine benzettiği kızı Dilan Çıtak Tatlıses İbo Show'a katılınca...

İbo Show yılbaşı özel programıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan İbrahim Tatlıses'in duygusal anları sosyal medyaya damga vurdu. Gülben Ergen, Mahmut Tuncer, İrem Derici, Sinan Akçıl, Latif Doğan ve Dilan Çıtak Tatlıses'in konuk olduğu programda İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına boğuldu. Kızını annesine benzettiği için gözyaşı döken ünlü şarkıcıya, Şafak Sezer müdahale ederken o anlar kısa sürede gündem oldu. Öte yandan programla gündeme gelen Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi de merak edildi. Genç şarkıcının annesini görenler ise hayran kaldı. İşte detaylar...