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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu'nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer o ünlü oyuncuyla tam 9 yıldır evlilermiş

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu'nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer o ünlü oyuncuyla tam 9 yıldır evlilermiş
31.12.2022 13:01

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Kısa bir süre önce Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kızılcık Şerbeti, epey sevildi. Oyuncu kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimleri buluşturan Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Ceren Karakoç evli mi? Ceren Karakoç'un eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Karakoç'un 9 yıl önce ünlü oyuncu ile nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ceren Karakoç'un Aşk ve Mavi'de de rol alan oyuncu eşi Osman Karakoç...

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