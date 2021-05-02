İbrahim Tatlıses evlendi mi? Gülçin Karakaya kimdir? İbo ''Kimseye hesap vermem'' deyip açıkladı...

Yıllar sonra yeniden ekranlara İbo Show ile dönen İbrahim Tatlıses 5. kez nikah masasına oturduğunu açıkladı. Program sonrası arama motorlarında, İbrahim Tatlıses evlendi mi? Gülçin Karakaya kimdir? soruları aratılmaya başlandı. Tatlıses, Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" dedi. İşte ibrahim Tatlıses'in evlendiğini açıkladığı anların videosu...

9 yıl aradan sonra İbo Show ile ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses, bu haftaki programında Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar'ı ağırladı.

Ünlü şarkıcı, konuklardan Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine ise bir itirafta bulundu.

Bugüne kadar yaptığı evlilikleri sayan İbrahim Tatlıses, şu sözleriyle programa damga vurdu: "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim"

AİLE İÇİNDE BİR NİKAH

69 yaşındaki İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya'nın aile içinde kıyılan bir nikahla dünyaevine girdiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İbrahim Tatlıses, adının Gülçin Karakaya ile aşk dedikodularına karışmasının ardından sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunmuştu.

"Kimdir Gülçin?" başlıklı bir açıklamada bulunan Tatlıses, şu ifadeleri kullanmıştı: "Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Twitter'ıma bakar, Instagram'ıma bakar.

Gülçin Hanım'a etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil. Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman 'Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda' demediler.

Şimdi 'Gülçin kimdir?' diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor, Gülçin de sol kolum, var mı ötesi?"

Öte yandan usta sanatçının, sevgilisi Karakaya'yı, eski eşi Ayşegül Yıldız'la da tanıştırdığı ortaya çıkmıştı.

GÜLÇİN KARAKAYA KİMDİR?

Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisi olarak lanse edilmesinin ardından merak edilen isim oldu.

İbrahim Tatlıses aradığı aşkı 26 yaşındaki Gülçin Karakaya'da buldu. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ikilinin eğlenceli anları objektiflere yansıdı. Tatlıses'in, Gülçin Karakaya ile yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Usta sanatçının, sevgilisi Karakaya'yı, eski eşi Ayşegül Yıldız'la da tanıştırdığı öğrenildi.

İbrahim Tatlıses 68 yaşında, 7 çocuk ve 9 torun sahibi.