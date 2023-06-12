İbrahim Kutluay’a benzetilen Ömer Kutluay’ın son hali! “Armut dibine düşer”

FIBA Altyapı Gelişim Projesi kapsamında Türkiye U-14, Kosova U-14'ü 99-59 mağlup etti. İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğulları Ömer Kutluay ise 50 sayı attığı maç sonrası sosyal medyada gündem oldu. Maçtaki performansıyla alkış toplayan Kutluay için "Armut dibine düşer", "Küçük İbrahim Kutluay", "Babasının izinde" gibi yorumlar yapıldı. Şener ise oğluyla ilgili paylaşım yapmayı ihmal etmedi. 2005-2018 yılları arasında evli kalan İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğullarının son hali ise ağızları açık bıraktı.