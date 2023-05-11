İbrahim Çelikkol yeni aşkını uzun bir aradan sonra ilk kez paylaştı!

Mihre Mutlu ile 2017 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten Ali adında bir oğlu olan İbrahim Çelikkol, geçen sene mayıs ayında eşiyle tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından İbrahim Çelikkol'un adı rol arkadaşı ve sıkı dostu Birce Akalay'la anıldı. Birlikte tatile çıkan ikili iddiaları net bir dille yalanlarken Çelikkol'un Akalay'ın bir arkadaşıyla aşk yaşadığı öğrenildi. Tüm bunlar yaşanırken sessizliğini koruyan Çelikkol, kural bozdu. Ünlü oyuncu, yeni aşkıyla verdiği bir pozu uzun bir aradan sonra ilk kez Instagram sayfasında yayınladı. İşte İbrahim Çelikkol'un sır gibi sakladığı aşkıyla yaptığı o paylaşım...