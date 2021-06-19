İbo Show’a Orhan Ölmez ‘’Su Misali’’ ve ‘’Damla Damla’’ şarkılarıyla damga vurdu!

Uzun bir aradan sonra yeniden İbo Show ile sevenlerinin karşısına çıkan İbrahim Tatlıses her Cumartesi farklı bir formatla ekrana geliyor. İbo Show’un son bölümünde fantezi müziğin başarılı isimlerinden biri olan Orhan Ölmez, Su Misali, Damla Damla, Bırak Gitsin şarkılarıyla damga vurdu.

ORHAN ÖLMEZ KİMDİR?

Orhan Ölmez 1 Mayıs 1978 yılında Manavgat'ta doğmuştur. Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı, aranjör ve sunucudur. Annesi Hemşirelik, babası ise Meteoroloji Müdürlüğü yapmıştır. Hem annesinin hem debabasının meslekleri gereği çocukluk yılları Antalya, Tokat, Sivas gibi şehirlerde geçmiştir. Orhan Ölmez 10 yaşında iken babasını yitirmiş daha sonra annesi ve kız kardeşiyle birlikte Manisa Turgutlu'ya yerleşmişlerdir. Daha sonra Lise eğitimi ve Üniversite eğitimi için İzmir'e giden Orhan Ölmez müzik ile babasının hediye ettiği bağlama sayesinde tanışmış ardından türkülerle kariyerini sürdürmeye karar vermiştir.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı mezunu Orhan Ölmez baba tarafından aslen Sivas Kangal, anne tarafından ise aslen Manisa Turgutlu'ludur.