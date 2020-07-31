Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar bikinili pozuyla ilk bakışta şoke etti! 'Giymemiş gibisin'

31.07.2020 13:45

Helin Avşar, Instagram paylaşımı ile sosyal medya gündeminde. Geçtiğimiz günlerde peçe takan kadınlara sarf ettiği sözlerle eleştirilen Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, bikinili fotoğraflarını paylaşınca olanlar oldu. Geçirdiği estetik operasyonları ile Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'a benzetilen 42 yaşındaki Helin Avşar, bikinili pozuyla ilk bakışta herkesi şaşırttı. Renk tonu nedeni ile bikini giymediği sanılan Helin Avşar, zayıflığı ile dikkat çekerken, ablası Hülya Avşar'dan ilk yorum geldi.