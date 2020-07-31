Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar bikinili pozuyla ilk bakışta şoke etti! 'Giymemiş gibisin'

2016 yılında yaptığı kısa süreli evliliğin ardından Helin Avşar hızla değişmeye başladı. Bu değişime görüntüsü ile de yön veren Helin Avşar estetikle adeta bambaşka birine dönüştü. Şu sıralar tatilde olan Helin Avşar son olarak bikinili paylaşımda bulundu. Sosyal medyada dikkat çeken Helin Avşar'ın bikinili pozuna ablası Hülya Avşar'dan da 'Muhteşem' yorumu geldi. İşte Helin Avşar ve ünlülerin 2020 tatil pozları...