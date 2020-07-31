Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar bikinili pozuyla ilk bakışta şoke etti! 'Giymemiş gibisin'
Helin Avşar, Instagram paylaşımı ile sosyal medya gündeminde. Geçtiğimiz günlerde peçe takan kadınlara sarf ettiği sözlerle eleştirilen Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, bikinili fotoğraflarını paylaşınca olanlar oldu. Geçirdiği estetik operasyonları ile Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'a benzetilen 42 yaşındaki Helin Avşar, bikinili pozuyla ilk bakışta herkesi şaşırttı. Renk tonu nedeni ile bikini giymediği sanılan Helin Avşar, zayıflığı ile dikkat çekerken, ablası Hülya Avşar'dan ilk yorum geldi. İşte ünlülerin 2020 yaz tatili paylaşımları....
31.07.2020 12:21
- Son Güncelleme: 31.07.2020 12:34
Helin Avşar'ın Instagram paylaşımı sosyal medya gündeminde... Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin, tatil pozları ile adından söz ettirmeyi başardı. Geçirdiği estetik operasyonları ile bambaşka birisi haline dönüşen Helin Avşar'ın bikinili paylaşımını görenler, ilk başta giymediğini düşünse de durum aslında tamamen göz yanılgısı.
2016 yılında yaptığı kısa süreli evliliğin ardından Helin Avşar hızla değişmeye başladı. Bu değişime görüntüsü ile de yön veren Helin Avşar estetikle adeta bambaşka birine dönüştü. Şu sıralar tatilde olan Helin Avşar son olarak bikinili paylaşımda bulundu. Sosyal medyada dikkat çeken Helin Avşar'ın bikinili pozuna ablası Hülya Avşar'dan da 'Muhteşem' yorumu geldi. İşte Helin Avşar ve ünlülerin 2020 tatil pozları...
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