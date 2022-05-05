Hülya Avşar’ın ilk eşi bakın kim çıktı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu! Meğer Kaya Çilingiroğlu’ndan önce...

Oyunculukla başladığı kariyerine şarkıcılık ve sunuculuğu da ekleyen Avşar Kızı, hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Avşar, İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show'a konuk olması üzerine bir kez daha gündeme geldi.

Çok sayıda televizyon izleyicisi de Avşar'ın hayatını merak edip araştırmaya başladı. 1997'de Kaya Çilingiroğlu ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan şarkıcının, özellikle eski eşi merak konusu oldu.

İnternet kullanıcıları, "Hülya Avşar'ın ilk eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Avşar'ın tacını elinden alınmasına neden olan eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

İşte başta Hülya Avşar ve ilk eşi Mehmet Tecirli