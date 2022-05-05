Hülya Avşar’ın ilk eşi bakın kim çıktı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu! Meğer Kaya Çilingiroğlu’ndan önce...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 10 Ekim 1963 tarihinde dünyaya gelen Hülya Avşar, henüz 16'sındayken ilk evliliğini yaptı. Ankara'da bir Otel'de oldukça kalabalık davetli listesiyle gerçekleşen bir düğünle çok genç yaşta dünyaevine giren Avşar'ın mutluluğu uzun sürmedi. Evlendikten sonra Reyhanlı'ya yerleşen Hülya Avşar, bir buçuk sene evli kaldıktan sonra boşandı.Avşar, 1983 senesinde ise Kainat Güzellik Yarışması'na katıldı ve birinci seçildi. Ancak Hülya Avşar, yarışmanın ertesi günü evliliği ve boşanması bir gazetede yazılınca yarışmanın kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle tacını kaybetti. Bu olay Hülya Avşar'ın hayatında dönüm noktası oldu ve ünlü isme oyunculuk teklifleri yağmaya başladı.
Oyunculukla başladığı kariyerine şarkıcılık ve sunuculuğu da ekleyen Avşar Kızı, hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Avşar, İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show'a konuk olması üzerine bir kez daha gündeme geldi.
Çok sayıda televizyon izleyicisi de Avşar'ın hayatını merak edip araştırmaya başladı. 1997'de Kaya Çilingiroğlu ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan şarkıcının, özellikle eski eşi merak konusu oldu.
İnternet kullanıcıları, "Hülya Avşar'ın ilk eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Avşar'ın tacını elinden alınmasına neden olan eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.
İşte başta Hülya Avşar ve ilk eşi Mehmet Tecirli