İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in annesine bakın! Küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in izinden giderek şarkıcı oldu. Yıllar sonra babası tarafından kabul edilen Dilan Çıtak, kısa sürede hem sesi hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Çıtak, İbo Show'a konuk olması üzerine bir kez daha gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılmaya başlanan ünlü şarkıcı hakkında en çok ise "Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Çıtak'ın annesini görenler ise dönüp bir daha baktı. Anne-kız kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi...