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Hülya Avşar'ın çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı: "Maşallah her zaman her haliyle güzel"

Hülya Avşar'ın çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı: "Maşallah her zaman her haliyle güzel"
17.11.2022 22:47 - Son Güncelleme: 17.11.2022 22:47

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Hülya Avşar'ın hiç bilinmeyen bir fotoğrafı ortaya çıktı! 59 yaşındaki Avşar kızına, "Maşallah her zaman her haliyle güzel" şeklinde yorum yağdı. Attığı her adımla gündeme gelmeyi başaran Hülya Avşar, sinema oyunculuğundan tiyatroya, müzik dünyasından iş kadınlığına başarılı ve güçlü kadını temsil eden Hülya Avşar, dünden bugüne hep güzelliğiyle de adından söz ettirdi. 1982 yılında bir gazetenin düzenlediği güzellik yarışmasıyla adını duyuran Hülya Avşar'ın şimdiye kadar hiç görülmemiş bir fotoğraf karesi ortaya çıktı. Avşar kızı güzelliğini bir kez daha tescilledi.

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