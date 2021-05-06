Songül Karlı 'ben hep güzeldim' dedi paylaştı yorumlar havada uçuştu! 'Hiç estetiğim yok' diyen frikik kraliçesi Songül'e bakın!

Songül Karlı 'ben hep güzeldim' dedi paylaştı yorumlar havada uçuştu! 'Hiç estetiğim yok' diyen frikik kraliçesi sosyal medya gündeminde... Geçtiğimiz haftalarda yakın zamanda yeni bir proje ile ekranlara döneceğinin müjdesini veren Songül Karlı da 20'li yaşlar challenge akımına uygu ve gençlik fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. 'Ben hep güzeldim' diyen 47 yaşındaki Songül Karlı'nın gençliğini görenler ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu. 'Hiç estetiğim yok' açıklamasıyla hafızalara kazınan Songül Karlı'ya, 'Estetiksiz daha güzelmişsin' yorumları yapıldı.

06.05.2021 09:37 - Son Güncelleme: 06.05.2021 10:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





