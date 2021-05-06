RAMAZAN İMSAKİYE
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Songül Karlı 'ben hep güzeldim' dedi paylaştı yorumlar havada uçuştu! 'Hiç estetiğim yok' diyen frikik kraliçesi Songül'e bakın!

Songül Karlı 'ben hep güzeldim' dedi paylaştı yorumlar havada uçuştu! 'Hiç estetiğim yok' diyen frikik kraliçesi sosyal medya gündeminde... Geçtiğimiz haftalarda yakın zamanda yeni bir proje ile ekranlara döneceğinin müjdesini veren Songül Karlı da 20'li yaşlar challenge akımına uygu ve gençlik fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. 'Ben hep güzeldim' diyen 47 yaşındaki Songül Karlı'nın gençliğini görenler ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu. 'Hiç estetiğim yok' açıklamasıyla hafızalara kazınan Songül Karlı'ya, 'Estetiksiz daha güzelmişsin' yorumları yapıldı.

06.05.2021 09:37 - Son Güncelleme: 06.05.2021 10:08
Songül Karlı 'ben hep güzeldim' dedi paylaştı yorumlar havada uçuştu! 'Hiç estetiğim yok' diyen frikik kraliçesi Songül'e bakın!

Songül Karlı 'ben hep güzeldim' dedi paylaştı yorumlar havada uçuştu! 'Hiç estetiğim yok' diyen frikik kraliçesi Songül Karlı gençlik haliyle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

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Songül Karlı 'ben hep güzeldim' dedi paylaştı yorumlar havada uçuştu! 'Hiç estetiğim yok' diyen frikik kraliçesi Songül'e bakın!

20'li yaşlar challenge akımına uyan ünlü isimler kervanına katılan frikik kraliçesi Songül Karlı'yı görenler, 'Eskiden daha güzelmişsin', 'Estetiksiz halin daha güzel' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte başta Songül Karlı olmak üzere ünlü isimlerin gençlik halleri…

Songül Karlı 'ben hep güzeldim' dedi paylaştı yorumlar havada uçuştu! 'Hiç estetiğim yok' diyen frikik kraliçesi Songül'e bakın!

Cansu Dere

Songül Karlı 'ben hep güzeldim' dedi paylaştı yorumlar havada uçuştu! 'Hiç estetiğim yok' diyen frikik kraliçesi Songül'e bakın!
Songül Karlı 'ben hep güzeldim' dedi paylaştı yorumlar havada uçuştu! 'Hiç estetiğim yok' diyen frikik kraliçesi Songül'e bakın!

Sinem Kobal