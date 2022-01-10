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Helin Avşar son haliyle şaşırttı! Estetiği abartıp bambaşka biri oldu

Helin Avşar son haliyle şaşırttı! Estetiği abartıp bambaşka biri oldu
10.01.2022 18:27

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Helin Avşar son haliyle şaşırttı! Estetiği abartan Helin Avşar'a bakın, 'o eski halinden eser yok şimdi' dedirtiyor. Bir dönem magazin haberlerine konu olan aşkları ile gündemden düşmeyen Helin şimdilerde değişimi ile adından söz ettiriyor. Hülya Avşar'ın kız kardeşi olması Helin Avşar estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. Eski halinden eser kalmayan Helin Avşar son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Değişiminin yanı sıra fit hali de oldukça konuşulan Helin Avşar formunu ablası gibi spora borçlu. İşte Helin Avşar’ın son hali….

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