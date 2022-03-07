Haberler Magazin Videoları "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" diyen Ahmet Hakan'a yanıt: Haddiniz değil

"Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" diyen Ahmet Hakan'a yanıt: Haddiniz değil

"Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" diyen Ahmet Hakan'a yanıt: Haddiniz değil
07.03.2022 10:21

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:15
Didem Soydan sınırları...
Magazin 00:44
Ebru Şallı'nın büyük oğlu...
Magazin 04:32
Hakan Hatipoğlu’ndan Survivor...
Magazin 01:02
İbo Show 34. bölüm fragmanı...
Magazin 02:20
Yeşilçam'ın efsane filmi Selvi...
Magazin 00:20
Bella Hadid'in içi dışı bir!...
Magazin 00:09
Kalbi de güzel
Magazin 00:48
24'ten sonra müzik yasağı...
Magazin 03:07
Seda Sayan’dan ‘aşk’...
Magazin 00:28
‘Yaktın buraları’ Ece Seçkin...
Magazin 01:42
Canlı yayında Epilepsi krizi!...
Magazin 01:11
Eski mankene hapis şoku! “Dil...

Sosyal medya Ahmet Hakan ve Hazal Kaya tarışması ile çalkalandı. Ahmet Hakan'ın "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı bir yazı yazmasıyla ipler gerildi. Hazal kaya sosyal medyadan çok sert göndermede bulundu.

Magazin Videoları

Dün sosyal medyada Ahmet Hakan ile Hazal Kaya gündemi vardı.




Her şey Hakan'ın köşe yazısında şimdilerde yeni projesiyle gündem olan ünlü oyuncu hakkında "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı bir yazı yazmasıyla başladı. Birçok ünlü isim ve vatandaş, Hakan'ı eleştirdi.




'NEFRET' ÇIKIŞI!
Bu yazı üzerine gözlerin çevrildiği Hazal Kaya ise öğleden sonra Instagram'dan önce "Senin fikrinin ne önemi var vasat herif" yazılı bir fotoğraf paylaştı.




Güzel oyuncu, ardından da şunları söyledi: "Beğenmemiş olabilirsiniz ama bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız. Haddiniz değil." Bu yanıt da "Ahmet Hakan, sert kayaya çarptı" yorumları yaptırdı.

SON DAKİKA