"Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" diyen Ahmet Hakan'a yanıt: Haddiniz değil

Dün sosyal medyada Ahmet Hakan ile Hazal Kaya gündemi vardı.







Her şey Hakan'ın köşe yazısında şimdilerde yeni projesiyle gündem olan ünlü oyuncu hakkında "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı bir yazı yazmasıyla başladı. Birçok ünlü isim ve vatandaş, Hakan'ı eleştirdi.







'NEFRET' ÇIKIŞI!

Bu yazı üzerine gözlerin çevrildiği Hazal Kaya ise öğleden sonra Instagram'dan önce "Senin fikrinin ne önemi var vasat herif" yazılı bir fotoğraf paylaştı.







Güzel oyuncu, ardından da şunları söyledi: "Beğenmemiş olabilirsiniz ama bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız. Haddiniz değil." Bu yanıt da "Ahmet Hakan, sert kayaya çarptı" yorumları yaptırdı.