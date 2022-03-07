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Acun Ilıcalı'yı yasa boğan haber! Yakın arkadaşı Alpay Kazan hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı'yı yasa boğan haber! Yakın arkadaşı Alpay Kazan hayatını kaybetti
07.03.2022 14:23 - Son Güncelleme: 07.03.2022 14:24

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Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan'ın hayatını kaybettiği haberleri sevenlerini yasa boğdu ve Alpay Kazan neden öldü, hastalığı neydi sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Acun Ilıcalı üzücü haberi Instagram hesabından duyurdu ve birçok ünlü isim de peşpeşe duygusal paylaşımlar yaptı. Özellikle Survivor yakın takipçileri bu haberi duymanın ardından Alpay Kazan’ın hayatına dair bilgileri merak eder oldu. Peki Alpay Kazan kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli?

Magazin Videoları

Hayatını kaybeden Alpay Kazan'ın Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatör olarak görev yaptığı biliniyor. Alpay Kazan'ın kanser hastası olduğu da bilinenler arasında yer alıyor.

ACUN ILICALI'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM!

Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı, kalbimden bir parça koptu bugün... Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan.

ALPAY KAZAN KİMDİR?

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan başarılı televizyoncu Alpay Kazan, uzun süredir Acun Medya'da farklı görevlerde yer almıştı. Kazan, Göz6, Survivor, Exathlon ve Ütopya gibi projelerde yer alan isimlerinden biriydi.

Kötü haberi TV8 ekranlarında çeşitli programlarda sunuculuk yapan Hakan Hatipoğlu duyurdu. Hatipoğlu paylaşımında "Başımız sağolsun Alpay Kazan'ı Alpay abimizi kaybettik. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Hakan Hatipoğlu'nun paylaşımına "Ay covid mi?" diye soran Demet Akalın'a yönetmen Ahmet Demirci ise "Kanserdi. Mekanı cennet olsun" yanıtını verdi.

Aynı şekilde TV8'de Survivor yorumculuğu yapan Semih Öztürk de sosyal medya paylaşımında "başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

ALP KIRŞAN'DAN DA ÜZEN PAYLAŞIM GELDİ!

Kazan'ın ölümü sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yapan Kırşan "Canım kadar çok sevdiğim Alpay abimi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Tanıdığım günden kaybettiğim güne kadar birlikte geçirdiğim her an, beni tanıştırdığı insanlar, evlenmem ve baba olmam, hayatımda vesile olduğun her şey için arkandan dua etmekten başka yapabileceğim hiç bir şey olmaması çok acı. Seni çok sevdim çok seveceğim canım abim. Nurlar içinde yat, bu kardeşin seni hiç bir zaman unutmayacak ve her zaman her yerde yaşatacak…" ifadelerine yer verdi.

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