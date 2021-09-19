'Hayranlarını terletti' Seda Sayan transparan kıyafeti ve cesur dansıyla Kuruçeşme'de yürek hoplattı! Kuruçeşme Açıkhava'da konser veren Seda Sayan, hayranlarının beğenisini kazandı. Ünlü şarkıcı konser sırasında danslarıyla da magazin gündemine bomba gibi düştü. Seda Sayan'ın dansı sosyal medyada da yankı buldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği videoda Seda Sayan'ın cesur sahne kıyafeti dikkat çekti. Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı transparan bir elbiseyle sahne alan Kadırgalı yaptığı cesur dans ve yarı çıplak elbisesiyle gözleri kamaştırdı. İşte Seda Sayan'ın Kuruçeşme konserinden hayranlarını terlettiği video ve Mehmet Ali Erbil'le buzları erittiği anlar...