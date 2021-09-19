Solmaz Çiros'un süper minisiyle dans ederken yaşadığı zor anlar! Kalça dansıyla meşhur olan fenomen gelin adayı şoke etti
Solmaz Çiros'un süper minisiyle dans ederken yaşadığı zor anlar! Kalça dansıyla meşhur olan fenomen gelin adayı şoke etti, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Aldığı kilolarla sık sık adından söz ettiren Solmaz Çiros, Seda Sayan'ın Kuruçeşme konserinde ortaya çıktı. Bir dönem Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın programına gelin adayı olarak çıkan Solmaz Çiros, mini elisesiyle sahnede dans etmeye kalkışınca olanlar oldu. Solmaz Çiros'un Seda Sayan konserindeki halini görenler sosyal medyada, 'Giymeseydin' şeklinde yorumda bulundu.
Solmaz Çiros'un süper minisiyle dans ederken yaşadığı zor anlar! Kalça dansıyla meşhur olan fenomen gelin adayı şoke etti...
Kuruçeşme'de konser veren Seda Sayan, mayo ve etekten oluşan kostümüyle sahnede beğeni topladı. Seda Sayan sahnesine Evleneceksen Gel programıyla ünlenen gelin adayı Solmaz Çiros'u konuk etti.
Evlendirme programındaki oryantal dansıyla adeta hafızlara kazınan Solmaz Çiros, son dönemde aldığı kilolarla gündeme geliyordu. Evlendirme programında oldukça zayıf olan gelin adayı son hali ile görenleri şoke ediyor.
Gelin adayı Solmaz Seda Sayan'ın davetlisi olarak sahnede dans etti. Süper mini bir etek giyen Solmaz Çiros kalça dansı sırasında eteğiyle zor anlar yaşadı. Gelin adayı Solmaz dans ettiği sırada sık sık eteğini aşağı çekerek frikik vermemeye çalıştı.
Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros aldığı kilolarla sık sık gündeme geliyor. Seda Sayan'ın sunduğu program ile meşhur olan Solmaz Çiros değişimi ile herkesi şaşırtıyor.