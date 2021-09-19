Solmaz Çiros'un süper minisiyle dans ederken yaşadığı zor anlar! Kalça dansıyla meşhur olan fenomen gelin adayı şoke etti...

Gelin adayı Solmaz Seda Sayan'ın davetlisi olarak sahnede dans etti. Süper mini bir etek giyen Solmaz Çiros kalça dansı sırasında eteğiyle zor anlar yaşadı. Gelin adayı Solmaz dans ettiği sırada sık sık eteğini aşağı çekerek frikik vermemeye çalıştı.