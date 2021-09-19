Seda Sayan konserine yarı çıplak çıktı herkes şokta! Mehmet Ali Erbil'in yorumu sonrası Yeşilçam oyuncusu Pembe Mutlu'nun son hali merak edildi.

"HER YERİ PESPEMBEDİR, O YÜZDEN ONA İSİM KOYDUM: PEMBE MUTLU"

Eski günlerine geri dönen Erbil, Sayan'a "Aşkım benim. Bunun biliyor musunuz, her yeri pespembedir. O yüzden ona isim koydum: Pembe Mutlu. Mutlu musun?" diyerek takıldı.