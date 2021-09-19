Seda Sayan konserine yarı çıplak çıktı herkes şokta! Mehmet Ali Erbil'in yorumu sonrası Yeşilçam oyuncusu Pembe Mutlu'nun son hali merak edildi
Seda Sayan konserine yarı çıplak çıktı herkes şokta! Mehmet Ali Erbil'in yorumu sonrası Yeşilçam oyuncusu Pembe Mutlu'nun son hali merak edildi... Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, yakın arkadaşı olan Seda Sayan'ın konserinde sahneye çıkarak "Her yeri pespembedir. O yüzden isim koydum: Pembe Mutlu" dedi, herkes ünlü ikiliyi konuştu. Sahneye yarı çıplak çıkan Seda Sayan'a yaptığı espri ile gündeme bomba gibi düşen Erbil'in sözlerinin ardından Yeşilçam oyuncusu Pembe Mutlu'nun son hali merak konusu oldu. İşte haberin detayları...
Seda Sayan konserine yarı çıplak çıktı herkes şokta! Mehmet Ali Erbil'in yorumu sonrası Yeşilçam oyuncusu Pembe Mutlu'nun son hali merak edildi.
Televizyon ekranlarının sevilen ismi ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, uzun süredir mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığını atlatarak sağlığına kavuştu. Yeniden eski günlerine dönen Erbil, yakın arkadaşı Seda Sayan'ın Kuruçeşme'deki konserine gitti.
ESPRİLERİYLE SEYİRCİLERİ GÜLDÜRDÜ
Sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a yaptığı esprileriyle seyircileri güldürdü.
"HER YERİ PESPEMBEDİR, O YÜZDEN ONA İSİM KOYDUM: PEMBE MUTLU"
Eski günlerine geri dönen Erbil, Sayan'a "Aşkım benim. Bunun biliyor musunuz, her yeri pespembedir. O yüzden ona isim koydum: Pembe Mutlu. Mutlu musun?" diyerek takıldı.
Mehmet Ali Erbil'in bu sözlerinin ardından Yeşlçam oyuncusu Pembe Mutlu'nun son hali merak konusu oldu.