Seda Sayan dans videosuyla sosyal medyayı salladı! Derin dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle olay oldu gören dönüp bir daha baktı
Seda Sayan dans videosuyla sosyal medyayı salladı! Kuruçeşme Açıkhava'da konser veren Seda Sayan, sevilen şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Sayan, konserde dans ettiği anlara ait bir videosunun sosyal medyaya düşmesi üzerine ise gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği videoda Seda Sayan'ın cesur sahne kıyafeti dikkat çekti. Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı transparan bir elbiseyle sahne alan Sayan, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Öte yandan Seda Sayan, bir dönem tecavüzle suçaldığı Mehmet Ali Erbil'i de sahnesinde ağırladı. Aralarındaki buzları eriten ikilinin arasında geçen diyalog ise dikkat çekti. İşte detaylar...
18.09.2021 23:42
- Son Güncelleme: 19.09.2021 00:23
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi. Sevilen şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatan Seda Sayan'ın dans ettiği anlara ait bir videosu ise sosyal medyaya düştü.
Söz konusu videoda Seda Sayan'ın cesur sahne kostümü gündem oldu. Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı transparan bir elbiseyle sahne alan Sayan, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
Bazı sosyal medya kullanıcıları şarkıcının sahne kostümünü beğendiklerini dile getirdi. Ancak bazıları, Seda Sayan'ın kıyafetini oldukça iddialı bularak eleştirdi.
Bir sosyal medya kullanıcısı, Seda Sayan için "Koca kadın, oğlu var. Onun için doğru hareket etmesi gerekir. Her şeyin bir adabı var yakışanı var" yorumunda bulundu.