Haberler Magazin Videoları ''Haydar, Haydariye oldu'' Sinem Sülün'den tacizcilere mesaj! Tescilli güzel İlahi Adalet'i sopayla perçinleyip paylaştı

''Haydar, Haydariye oldu'' Sinem Sülün'den tacizcilere mesaj! Tescilli güzel İlahi Adalet'i sopayla perçinleyip paylaştı

''Haydar, Haydariye oldu'' Sinem Sülün'den tacizcilere mesaj! Tescilli güzel İlahi Adalet'i sopayla perçinleyip paylaştı
24.09.2021 11:18
Ana Sayfa 02:09
Yine İBB yine İETT arızası!
Ana Sayfa 00:48
Ünlü sinemacıya sokak...
Ana Sayfa 00:25
Dünyaca ünlü yazar Mete...
Ana Sayfa 01:36
19 ilde FETÖ operasyonu: 51...
Ana Sayfa 00:04
İETT otobüsleri bakımsızlıktan...
Ana Sayfa 04:00
Başkan Erdoğan BM zirvesinde...
Ana Sayfa 08:19
Gizem'den büyük itiraf...
Ana Sayfa 00:36
Gelecek Partililer...
Ana Sayfa 03:19
8.80-8.85 aşılmıyorsa piyasa...
Ana Sayfa 00:29
Yolcu otobüsü ile otomobil...
Ana Sayfa 03:29
Aşısızlara varyant uyarısı:...
Ana Sayfa 00:15
Sadakatsiz niye yok, neden...

Miss Model Of Turkey 2005 birincisi Sinem Sülün, trafikteki tacizcilere meydan okudu. Tescilli güzel, arabasına binip “İlahi adalet” yazdırdığı sopayla mesaj gönderdi. Argo olarak "Haydar" denilen sopaya Sinem Sülün de "Haydariye" ismini taktı.


Miss Model Of Turkey 2005 birincisi Sinem Sülün, trafik magandalarına karşı sopalı önlem aldı. Yaz aylarını Ege koylarında geçiren tescilli güzeli, İstanbul'a döner dönmez stres sardı. Sülün, önceki gün yaptığı paylaşımla şaşırttı. Trafikte kadınlara yönelik tacizlere dikkat çekmek isteyen Sinem Sülün, kendisini koruyacak önlemler aldı. Ünlü güzel, elinde özel yapım bir sopayı paylaştı. Üzerine "İlahi adalet" yazdırdığı sopaHaydariye notuyla paylaşan Sinem Sülün'e "Eli sopalı güzel" yorumları yapıldı.

SİNEM'İN HAYDARIYE'Sİ
Argo olarak "Haydar" denilen sopaya Sinem Sülün de "Haydariye" ismini taktı.

Magazin Videoları
SON DAKİKA