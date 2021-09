TV 8 reytingi turbolayacak! Survivor 2021 daha bitmeden Acun Ilıcalı ve TV 8, Survivor 2022 All Star için kolları sıvamıştı. Geçtiğimiz sezon düşen reytingleri ve ilgiyi 2022 All Star ile geri kazanmayı planlayan TV 8'in, Survivor 2022 All Star kadrosunu şimdiden kesinleştirdiği iddia ediliyor. Hali hazırda şimdiden 2 isim kesin olarak, Survivor'a katılacağını ilan ederken iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Eğer iddialar doğruysa Survivor All Star 2022 ekranı kasıp kavuracak. İşte Survivor 2022 All Star kadrosu ve kesinleşen isimler...