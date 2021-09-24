Haberler Magazin Videoları TV 8 reytingi turbolayacak! Acun Ilıcalı tek tek seçti! Survivor All Star 2022 kadrosunda kimler var? Turabi, Evrim Keklik...

TV 8 reytingi turbolayacak! Acun Ilıcalı tek tek seçti! Survivor All Star 2022 kadrosunda kimler var? Turabi, Evrim Keklik...

TV 8 reytingi turbolayacak! Acun Ilıcalı tek tek seçti! Survivor All Star 2022 kadrosunda kimler var? Turabi, Evrim Keklik...
24.09.2021 11:55
Ana Sayfa 00:35
Hafsanur Sancaktutan'ın...
Ana Sayfa 01:04
Rize'de skandal görüntü! 8...
Ana Sayfa 02:49
Eli sopalı tescilli güzel!
Ana Sayfa 00:48
Ünlü sinemacıya sokak...
Ana Sayfa 00:16
Hande Erçel'in eski...
Ana Sayfa 00:07
Müge Anlı 'annem ortaya...
Ana Sayfa 00:26
Hadise Milano'da mücevher gibi...
Ana Sayfa 00:36
Gelecek Partililer...
Ana Sayfa 02:54
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na...
Ana Sayfa 00:35
'Bebeklere Koronavirüs aşısı'...
Ana Sayfa 02:08
Şevval Şahin’in sevgilisi...
Ana Sayfa 03:19
8.80-8.85 aşılmıyorsa piyasa...

TV 8 reytingi turbolayacak! Survivor 2021 daha bitmeden Acun Ilıcalı ve TV 8, Survivor 2022 All Star için kolları sıvamıştı. Geçtiğimiz sezon düşen reytingleri ve ilgiyi 2022 All Star ile geri kazanmayı planlayan TV 8'in, Survivor 2022 All Star kadrosunu şimdiden kesinleştirdiği iddia ediliyor. Hali hazırda şimdiden 2 isim kesin olarak, Survivor'a katılacağını ilan ederken iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Eğer iddialar doğruysa Survivor All Star 2022 ekranı kasıp kavuracak. İşte Survivor 2022 All Star kadrosu ve kesinleşen isimler...


Magazin Videoları
SON DAKİKA