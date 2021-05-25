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'Hangisi Kenan?' Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu abisini görenlerin ağzı açık kaldı!

'Hangisi Kenan?' Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu abisini görenlerin ağzı açık kaldı!
25.05.2021 11:24
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Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu abisini görenlerin ağzı açık kaldı! Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen abi-kardeşin fotoğrafını görenler, 'Hangisi Kenan?' yorumlarında bulunuyor.Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, magazin camiasının en popüler isimlerinden biri. Eşi Sinem Kobal ile bebekleri Lalin'i geçtiğimiz ekim ayında kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu'nun, abisi Derviş ile olan fotoğraflarını görenler, ikiliyi ikiz sanıyor... İşte birbirlerine benzerlikleri ile dikkat çeken Kenan İmirzalıoğlu ve abisi Derviş İmirzalıoğlu...


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