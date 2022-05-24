Hande Soral’ın son haline bakın! Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla karnı burnunda paylaştı!

Doğum için gün sayan Hande Soral'ın son haline bakın! Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ümit karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Geçen aylarda hamile olduğunu duyuran ve şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Soral, karnı burnunda pozlarını paylaştı. Doğuma günler kala paylaşımda bulunan Soral'ın kasığına kadar uzanan yırtmaçlı siyah elbisesiyle verdiği karnı burnunda pozları sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncunun paylaşımına annesi Sebahat Soral ile eşi İsmail Demirci kayıtsız kalmadı. İşte Hande Soral'ın son hali...