Doğum için gün sayan Hande Soral’ın son haline bakın! Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla karnı burnunda paylaştı! Eşinden yorum gecikmedi
Doğum için gün sayan Hande Soral'ın son haline bakın! Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ümit karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Geçen aylarda hamile olduğunu duyuran ve şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Soral, karnı burnunda pozlarını paylaştı. Doğuma günler kala paylaşımda bulunan Soral'ın kasığına kadar uzanan yırtmaçlı siyah elbisesiyle verdiği karnı burnunda pozları sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncunun paylaşımına annesi Sebahat Soral ile eşi İsmail Demirci kayıtsız kalmadı. İşte Hande Soral'ın son hali...
24.05.2022 00:12 - Son Güncelleme: 24.05.2022 00:12
Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan Hande Soral, geçen aylarda hamile olduğunu duyurmuştu. Eşi ile objektif karşısına geçen Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle müjdeli haberi vermişti.
Aynı pozu kendi Instagram hesabından da yayınlayan İsmail Demirci'nin 'dad' (baba) yazılı şapkası dikkatlerden kaçmamıştı.
Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Hande Soral, oğlu olacağını ve Ali ismini vereceklerini, "Ali Demirci geliyor" notuyla duyurmuştu.
Takip eden günlerde de bir baby shower partisi düzenleyen Hande Soral, partiden kareleri takipçileriyle paylaşmıştı. Partide pembe bir elbise giymeyi tercih eden oyuncu, ailesi ve yakın dostlarıyla verdiği pozlara; "Baby Shower Hatırası" notunu düşmüştü.