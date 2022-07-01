Hande Soral 'Ali'nin ilk tatili' deyip paylaştı! İsmail Demirci’nin minik oğlu ilgi odağı oldu!

2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine giren oyuncu Hande Soral, geçen Mayıs ayında oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik heyecanı yaşamıştı. Hamilelik sürecinde yayınladığı karnı burnunda fotoğraflarla sık sık gündem olan Soral, doğum sonrası da paylaşımlarına hız kesmeden devam etti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve yatak odasından yayınladığı görüntülerle dikkat çekti. İşte oğullarıyla bir ilki daha yaşayan ünlü çiftten Hande Soral'ın o paylaşımı...