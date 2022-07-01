Haberler Magazin Videoları Cüneyt Arkın’ın sır gibi sakladığı kızı Filiz’e yazdığı mektup ortaya çıktı! Her satırı yürekleri dağladı

Cüneyt Arkın’ın sır gibi sakladığı kızı Filiz’e yazdığı mektup ortaya çıktı! Her satırı yürekleri dağladı

Cüneyt Arkın’ın sır gibi sakladığı kızı Filiz’e yazdığı mektup ortaya çıktı! Her satırı yürekleri dağladı
01.07.2022 22:58 - Son Güncelleme: 01.07.2022 22:58

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:42
Gülşen Bubikoğlu’nun son...
Magazin 00:43
Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi...
Magazin 00:10
Survivor'a veda eden Batuhan...
Magazin 00:40
Türkan Şoray yakın dostu...
Magazin 00:22
Aleyna Çalışkan ‘’hayat...
Magazin 00:59
Aleyna Tilki: Direk dansçısı...
Magazin 01:21
İsmail Hacıoğlu’nun eski eşi...
Magazin 02:00
Yeşilçam’ın Tecavüzcü Coşkun’u...
Magazin 00:35
Aleyna Çalışkan’dan Survivor...
Magazin 00:59
Hülya Avşar güneşlenirken...
Magazin 00:47
Zeyno Günenç'ten kara haber!...
Magazin 00:12
Esra Erol’un evinde yıldızlar...

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde en az 30 filmde yer aldı. İlerleyen dönemlerde canlandıracağı Battal Gazi, Köroğlu, Kara Murat, Malkoçoğlu karakterleriyle Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıracak olan Arkın'ın Yeşilçam'a adım attıktan sonra hayatı tümden değişti. Usta sanatçının kariyerindeki yükseliş, 1964 yılında nikah masasına oturduğu Güler Mocan ile evliliğinde çatırdamalara neden oldu. Bu evlilikten Filiz adında bir kızı olan Arkın, bir süre sonra Güler Mocan ile yollarını ayırmak zorunda kaldı ve yıllarca evlat hasreti çekti. Cüneyt Arkın'ın zaman zaman gündeme gelen kızı, usta sanatçının vefatıyla bir kez daha merak konusu oldu. Evli ve bir çocuk annesi Filiz Canlı merak edilirken Cüneyt Arkın'ın yıllar önce kızına yazdığı mektup da ortaya çıktı. Evlat hasreti çeken ünlü sanatçının her satırı yürek yaktı. İşte merhum sanatçı Cüneyt Arkın'ın yürek yakan mektubu ve kızı Filiz Canlı...

Magazin Videoları
SON DAKİKA