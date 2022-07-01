Cüneyt Arkın’ın sır gibi sakladığı kızı Filiz’e yazdığı mektup ortaya çıktı! Her satırı yürekleri dağladı

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde en az 30 filmde yer aldı. İlerleyen dönemlerde canlandıracağı Battal Gazi, Köroğlu, Kara Murat, Malkoçoğlu karakterleriyle Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıracak olan Arkın'ın Yeşilçam'a adım attıktan sonra hayatı tümden değişti. Usta sanatçının kariyerindeki yükseliş, 1964 yılında nikah masasına oturduğu Güler Mocan ile evliliğinde çatırdamalara neden oldu. Bu evlilikten Filiz adında bir kızı olan Arkın, bir süre sonra Güler Mocan ile yollarını ayırmak zorunda kaldı ve yıllarca evlat hasreti çekti. Cüneyt Arkın'ın zaman zaman gündeme gelen kızı, usta sanatçının vefatıyla bir kez daha merak konusu oldu. Evli ve bir çocuk annesi Filiz Canlı merak edilirken Cüneyt Arkın'ın yıllar önce kızına yazdığı mektup da ortaya çıktı. Evlat hasreti çeken ünlü sanatçının her satırı yürek yaktı. İşte merhum sanatçı Cüneyt Arkın'ın yürek yakan mektubu ve kızı Filiz Canlı...