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Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın!

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın!
01.07.2022 21:53 - Son Güncelleme: 01.07.2022 21:53

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Başrollerini Nil Keser ve Oktay Çubuk'un üstlendiği Star TV ekranlarının yeni dizisi Ah Nerede'nin bu akşam izleyici ile buluşmasının ardından Yeşilçam'ın efsane filmi bir kez daha gündem oldu. 1975 yapımı filmde Tarık Akan ile başrolü üstlenen Gülşen Bubikoğlu'nun son hali de merak edilip araştırılmaya başlandı. Geçen günlerde Cüneyt Arkın'ın vefat haberi üzerine yaptığı paylaşımla gündeme gelen Bubikoğlu'nun sosyal medyada yayınladığı fotoğrafları görenler şaştı kaldı. Gırgıriye, Vahşi Gelin, Ayrı Dünyalar, Alev Alev gibi yapımlarda sergilediği performanslarla hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızının son hali için "Hala çok güzel", "Yıllara meydan okuyor", "Her yaşı ayrı güzel", "Yıllar onun için durmuş gibi" yorumları yapıldı. İşte Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...

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