Haberler Magazin Videoları Hande Erçel'in saçlarını savurup kıvırdığı anlar ortaya çıktı! Eski görüntüleri olay oldu! Ünlü oyuncuyu daha önce böyle görmediniz!

Hande Erçel'in saçlarını savurup kıvırdığı anlar ortaya çıktı! Eski görüntüleri olay oldu! Ünlü oyuncuyu daha önce böyle görmediniz!

Hande Erçel'in saçlarını savurup kıvırdığı anlar ortaya çıktı! Eski görüntüleri olay oldu! Ünlü oyuncuyu daha önce böyle görmediniz!
24.09.2021 10:04
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Hande Erçel saçlarını savurup kıvırdığı anlar ortaya çıktı! Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Hande Erçel, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Özellikle Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Hande Erçel, bu kez rol aldığı bir diziyle gündeme geldi. Kadrosunda Ayşen Gruda, Merve Dizdar, Paşhan Yılmazel gibi oyuncuların yer aldığı Çılgın Dersane Üniversitede dizisinde dans eden Hande Erçel'in o halleri, sosyal medyaya damga vurdu. Yıllar sonra ortaya çıkan görüntüler için sosyal medya kullanıcıları, "Hande ne kadar değişmiş", "Eski halinden eser yok" yorumlarında bulundu. İşte Hande Erçel'in görenleri şaşkına çeviren o halleri...


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