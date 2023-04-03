RAMAZAN İMSAKİYE
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Hande Erçel'in dkeolteli paylaşımların Hakan Sabancı'dan 'ıslık'! Sosyal medya onları konuştu

Hande Erçel'in dkeolteli paylaşımların Hakan Sabancı'dan 'ıslık'! Sosyal medya onları konuştu
03.04.2023 13:14 - Son Güncelleme: 03.04.2023 13:14

OTOMATİK OYNAT

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Biri magazin dünyasının aşk listesi kabarık olan ünlü oyuncusu, diğeri ise sosyetenin çapkın ismi... Önce Fransa, sonra Finlandiya derken Hakan Sabancı ile Hande Erçel son olarak Danimarka ve Milano'da ortaya çıktı. Derin dekoltesiyle dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel'e sosyal medyada yorum yağarken sevgilisi Hakan Sabancı'nın Instagram paylaşımı Erçel'e gönderme olarak yorumlandı. Kahkahaya boğan paylaşıma "Hakan'ca kur yapmak" yorumları da yapıldı. Öte yandan Hakan Sabancı ile Hande Erçel yaz planı da hazır. İkili sezonu Sabancı'nın yeni yaptırdığı 40 metrelik yüzen sarayda geçirecek..

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