Hande Erçel'in dkeolteli paylaşımların Hakan Sabancı'dan 'ıslık'! Sosyal medya onları konuştu

Biri magazin dünyasının aşk listesi kabarık olan ünlü oyuncusu, diğeri ise sosyetenin çapkın ismi... Önce Fransa, sonra Finlandiya derken Hakan Sabancı ile Hande Erçel son olarak Danimarka ve Milano'da ortaya çıktı. Derin dekoltesiyle dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel'e sosyal medyada yorum yağarken sevgilisi Hakan Sabancı'nın Instagram paylaşımı Erçel'e gönderme olarak yorumlandı. Kahkahaya boğan paylaşıma "Hakan'ca kur yapmak" yorumları da yapıldı. Öte yandan Hakan Sabancı ile Hande Erçel yaz planı da hazır. İkili sezonu Sabancı'nın yeni yaptırdığı 40 metrelik yüzen sarayda geçirecek..