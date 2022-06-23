Hande Erçel'den bikinili paylaşım! "Nerede kalmıştık" deyip ortalığı birbirine kattı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabında yayınladığı son pozlar magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu, siyah taşlı bikinisi ile verdiği pozları "Nerede kalmıştık" notuyla art arda yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım kısa sürede gündem olurken karın kaslarıyla dikkat çeken Erçel için "Dersimiz fizik" yorumu yapıldı. İşte Hande Erçel'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...