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Hande Erçel, annesiz kalan bir sıpaya sahip çıkarak gönülleri fethetti

Hande Erçel, annesiz kalan bir sıpaya sahip çıkarak gönülleri fethetti
04.03.2022 10:04 - Son Güncelleme: 04.03.2022 10:05

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Hayvan sevgisiyle bilinen Hande Erçel, örnek bir davranışa imza attı. Güzel oyuncu, ölen annesinin yanından ayrılmayan sıpayı sosyal medyada gördü. 'Hayat Tamircisi' lakaplı Hasan Kızıl'ın sayesinde sıpaya ulaşmayı başaran Hande Erçel, minik hayvanı sahiplendi.

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Hayvan sevgisiyle bilinen Hande Erçel, örnek bir davranışa imza attı.

Güzel oyuncu, ölen annesinin yanından ayrılmayan sıpayı sosyal medyada gördü. 'Hayat Tamircisi' lakaplı Hasan Kızıl'ın sayesinde sıpaya ulaşmayı başaran Hande Erçel, minik hayvanı sahiplendi.

Güzel oyuncunun yaptığı bu anlamlı hareketi de Kızıl şöyle duyurdu:

"Tam beş gündür ölen annesinin başında bekleyen bir bebek... Ona ulaştığımızda bu güzel sıpayı annesinin yanından ayırmanın zorluğu... Şimdi emin ellerde, sağlığı da iştahı da çok yerinde küçük şımarıklıklarıyla bize neşe vermeye başladı bile, üstelik onun yeni bir annesi var Hande Erçel."

Ünlü oyuncuya "Kalbi de güzel" mesajları yağdı...

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