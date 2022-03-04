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Akrep Nalan öldü mü? Füsun Nalan Açın ne zaman öldü, neden vefat etti? | Akrep Nalan Kimdir

Akrep Nalan öldü mü? Füsun Nalan Açın ne zaman öldü, neden vefat etti? | Akrep Nalan Kimdir
04.03.2022 10:42 - Son Güncelleme: 04.03.2022 10:52

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Akrep Nalan öldü mü? Geçtiğimiz aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılıp tedavi altınan Akrep Nalan'dan sevenlerini yıkan acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın (67) hayatını kaybetti. Peki; Akrep Nalan Kimdir? Akrep Nalan neden vefat etti? Akrep Nalan ne zaman öldü? Sanat dünyasını yasa boğan ölüme dair ayrıntıları sanatçının karşı komşusu Özlem hanım TV8'de yayınlanan 2.sayfa programına telefonla bağlanıp anlattı.

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Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın (67) hayatını kaybetti.

Bodrum'da hayat arkadaşı Alişan Çiçek ile yaşayan Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın (67) geçen aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı.

AKREP NALAN KİMDİR?

26 Nisan 1954 tarihinde Vasfi ve Hasibe Açın'ın tek çocuğu olarak Ankara, Yenimahalle'de doğdu. Ankara'da Bahçelievler Alparslan İlkokulu'nda, ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesi'nde tamamladı. 1972-1980 yılları arasında Şaban Karamancı Demir Çekme Fabrikası, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikası ve İnterfarma A.Ş.'de muhasebeci olarak çalıştı. Bu yıllarda Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı. Tiyatro ile birlikte barmaidlik yapmaya başladı.

"Akrep" lakabını 1978 yılında aldı. Oynadığı at yarışı'nda altılı tutturduğu atın adının "Akrep" olması ve o dönem gazete manşetlerinde gündem olan Nalan Duman'ın lakabı "Akrep Nalan"dan esinlenerek çevresi tarafından yine bu isimle seslenildi. İlerleyen yıllarda bu lakabı sahne adı olarak kullanmaya devam etti.

Çocukluğundan beri müzikle ilgili olan Açın, ilk profesyonel sahne çalışmasını 1980 yılında Hakkı Çağdaş'ın desteği ile "Goldfinger" gece kulübünde gerçekleştirdi. Daha sonra Bodrum Efe Bar, Pirinç Otel, Ünlü Otel, Paradise gibi mekânlarda dinleyici kitlesini artırdı. Ardından İstanbul'da Kulüp 12, Paella, Memos, Küfe gibi yerlerde sahne aldı. Takip eden yıllarda İstanbul ile Türkiye'nin her yerinde şarkı söyledi.

1991 yılında Vedat Sakman ve Halis Bütünley'in desteğiyle çıkardığı ilk albümü "Dağ Çiçeği" ile meşhur oldu. Daha sonra Selim Atakan'ın desteği ile 1994 yılında "Zil Zurna Sevdalar" başlıklı ikinci albümünü yayınladı. İlk iki albümde yer alan "Fânî Dünya", "Halikarnas", "Karlar Düşer" parçaları ile ses getirdi. Zirvedekiler (1994), Baskül Ailesi (1997), Hayat Bilgisi (2003-2005), Peki Olur Şekerim (2003) ve Aşk Mahkumu (2004) dizi ve filmlerinde aktrislik denemeleri oldu.

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