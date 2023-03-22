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Hande Erçel 3 milyon TL'lik oyuncağıyla ortaya çıktı! Görenler ‘’Yüzünde güller açıyor’’ dedi

Hande Erçel 3 milyon TL'lik oyuncağıyla ortaya çıktı! Görenler ‘’Yüzünde güller açıyor’’ dedi
22.03.2023 13:53 - Son Güncelleme: 22.03.2023 13:53

OTOMATİK OYNAT

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Hande Erçel Serenay Sarıkaya'nın izinde! O detay akıllara Kerem Bürsin'i getirdi. 3 milyon TL'lik oyuncağıyla ortaya çıktı, Hande Erçel'i görenler, "Zevkleri aynı" demeden geçmedi. Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı Kerem Bürsin'le aşk yaşadıktan sonra Kaan Yıldırım'la anılan Hande Erçel şimdilerde Hakan Sabancı ile birlikte. Özel hayatıyla da dikkat çeken Hande Erçel arabasıyla görüntülendi. Aşk sorularından kaçan Hande Erçel'in arabasının Serenay Sarıkaya'nın arabasıyla aynı olması dikkatlerden kaçmadı.

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