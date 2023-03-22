Alişan'dan biricik eşi Buse Varol'a erken doğum günü kutlaması

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol bu kez erken doğum günü kutlamasından yapılan paylaşımlarla gündemde. Buse Varol'a eşi Alişan ve yakın dostlarından kutlama geldi. Varol'un son hali herkesi şaşırttı. İşte detaylar...