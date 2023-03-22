Haberler Magazin Videoları Alişan'dan biricik eşi Buse Varol'a erken doğum günü kutlaması

Alişan'dan biricik eşi Buse Varol'a erken doğum günü kutlaması

Alişan'dan biricik eşi Buse Varol'a erken doğum günü kutlaması
22.03.2023 13:45 - Son Güncelleme: 22.03.2023 13:45

OTOMATİK OYNAT

Magazin 01:14
Yetekenek Sizsiniz’e damga...
Magazin 03:05
Survivor'da yürekler ağza...
Magazin 00:15
Ünlü İş kadınının tecavüz...
Magazin 00:26
8 yıllık evlilik bakın nasıl...
Magazin 00:48
Gönül Dağı 90. bölüm 2....
Magazin 00:30
Ajda Pekkan'ın kardeşi...
Magazin 00:26
Yonca Evcimik’in kırmızı...
Magazin 00:21
Yeşilçam'ın alımlı güzeli...
Magazin 00:33
Aydemir Akbaş sağlığı hakkında...
Magazin 00:42
Dilan Çiçek Deniz ile Mert...
Magazin 01:29
Selim Bayraktar’ı uçakta şoke...
Magazin 02:43
Dilan Çiçek Deniz ve Mert...

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol bu kez erken doğum günü kutlamasından yapılan paylaşımlarla gündemde. Buse Varol'a eşi Alişan ve yakın dostlarından kutlama geldi. Varol'un son hali herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Magazin Videoları
SON DAKİKA