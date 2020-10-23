Hande Ataizi, Sevda Demirel'den yediği tokat hakkında 18 yıl sonra konuk olduğu bir programda yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Özel hayatından canlı yayında yediği tokada, kendisine yöneltilen her soruya yanıt veren güzel oyuncu Hande Ataizi, yıllar önce o tokadı reyting uğruna mı yedi? İşte Hande Ataizi'den çok özel açıklamalar...

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Yıllar önce yaşanan ve hafızalardan silinmeyen tokat olayı hakkında da açıklamalarda bulunan Hande Ataizi'nin sözleri...

Programın banttan yayınlandığını ve bu tatsız olayın ekrana yansımayacağını düşündüğünü ifade eden Hande Ataizi, Jülide Ateş'in "Hande Ataizi, Sevda Demirel'den o tokadı reyting uğruna mı yedi?" sorusuna yanıt verdi...

"BEN SORU SORDUM O TOKAT ATTI"

"Program banttan çekiliyordu, canlı yayın değildi. Maalesef böyle bir şey oldu. Baktığınız zaman kimin hadsizliği oluyor. Ben orada editörlerin sorduğu soruları sordum onun cevabı bana tokat şeklinde oldu. Ben zaten şok oldum yüzüme yediğim tokatla, gerçekten elim ayağı titredi. O kişi çıkarıldı zaten oradan yollandı. Hadi şov devam ediyor dediler. Bana o olayı yayınlamayacaklarını söylediler. Ben de stüdyoya geçtim programı sunmaya devam ettim. Yıllarca bunun ceremesini çektim. Bu olayın yıl dönümü falan kutluyorlar. Bana bu kadar uzatılacak gibi bir şey gelmiyor. gerçekten şaşırıyorum."

"BEN TAVRIMI BOZMAM"

Ataizi'nin açıklamasından sonra Sevda Demirel'in tokatla ilgili açıklamalarını okuyunca gülme krizine giren Jülide Ateş, "Sevda Demirel kabusunuz oldu mu?" diye sordu. Ataizi, "Yüz kızartıcı bir şey gibi konuşuluyor, ben utanacak bir şey yapmadım sadece gerçek bir soru sordum. Ben şimdi de aynı şey yaşansa karşılık vermem, tavrımı bozmam. İnsan bunu bana açıklasın bu olay neden bu kadar uzadı." diye yanıtladı.

Ataizi, "Sahip olduğunuz şöhreti taşıyamadığınız anlar oldu mu?" sorusuna da şöyle cevap verdi:

"GENELEVİN TUVALETİNDEN KAÇARKEN YAKALANMADIM"

"Oldu tabii ki… Ben bir operasyon geçirmiştim burnumdan ve kimsenin olmadığı bir yer diye götürüldüm. Basın gelmeye başladı, tedirgin oldum, hırs yaptım; reklam amaçlı götürülmüştüm ben oraya, onu anladım. Çok çocukça bir şey, şimdi olsa efendi efendi kapıdan çıkar gidersin. Yaşın da verdiği delilikle… Çektirmeyeceğim kendimi diye, tuvalet penceresi buldum ve atlamaya kalktım. Şimdi gülüyorum tabii. Tuvalet penceresine sıkışmış. Genelevin tuvaletinden kaçarken de yakalanmış değilim, yüz kızartıcı bir durum değil. Mekandaki insanların bana yaptıkları kötülükle, ben kazanacağım diye, bir gençlik fevriliğiydi… Şu anda birinin evinde Hande Atazi tuvalet penceresi haberi diye bir magazin ödülü var!"

Hande Ataizi yıllar önce Fethi Pekin ile nikah masasına oturmuş ancak bu evlilik 24 saat sürmüştü. O dönem oldukça konuşulan olayla ilgili konuşan Hande Ataizi samimi açıklamalarda bulundu. Özel bir televizyon programında katıldığı programda sunucunun "24 saatlik evlilik nasıl bir duyguydu?" sorusunu yanıtlayan Ataizi şu açıklamayı yaptı.

"EVLENECEĞİM GÜN ŞOFÖRLE SÖZLEŞME GELDİ ÖNÜME"

Biz Fethi ile birlikte olduğumuz zaman 8. ayda evlilik teklifi etti. Kendisiyle uzun yıllardır tanışıyorduk, arkadaşlığımız vardı. Evlenme teklifi edince annem dedi ki: "Seviyorsun musun. Benimle tanışmak istemediler ben bir Fethi ile konuşayım. Fethi, 'Benim ailem zor bir aile, onlarla uzlaşmak zor' dedi. Madem evlilik kararı verdiniz, Fethi'ye evlilik sözleşmesi öner. Ailesinin kafasında zengin ve para alacak bu kız diye düşünüyor" Fethi'ye söyledim bunları. O da "Böyle bir şey olmaz evleneceğim kadına" dedi. Evleneceğim gün şoförle sözleşme geldi önüme, annemle terbiyesiz bir şekilde konuşuldu. Mesleğinin de farklı olduğunu öğrendim. Sözleşmeyi imzaladım. Nikah kıyıldı. Saçmasapan şeyler oldu. En son arabada giderken "Beni sevseydin ananla birlikte o sözleşmeyi avukata götürmezdin" dedi. Sonra böyle deyince benim hayatımda bir annem var. Sonra bir gece olan olay bu oldu.

ERKEK ARKADAŞININ AİLESİ SİZİ KABUL ETMEZSE NE OLUR?

Herkesin kafasında gelin-damat modeli var. Beni istemeyebilirler. Ancak karşımdaki insanın duruşu benim için daha önemli. Kukla gibi idare edilmeyen. Kendi başarısını elde etmiş kişi olmasını isterim. Bir şekilde iki kişi el ele verdiğinde her şey hallolur.

"ZENGİN OLAN DA CİMRİ ÇIKTI"

Hayatımda çok varlıklı 2 kişi oldu birincisi 24 saatlik evli kaldığım biri, diğeri de ondan sonra birlikte olduğum kişi. Benim için önemli olan Paris'e gitmek değil. Paris'e kimle gittiğim. Hep kalbimin sesi dinledim. Zengin olan da cimri çıktı.